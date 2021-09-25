25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 64’
Шахтер 2
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик – Джошуа: где смотреть бой

Олег Люлька
25 сентября, 17:43
Полный список трансляций главного поединка года, в котором в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" подерутся Александр Усик и Энтони Джошуа

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

В субботу, 25 сентября, на лондонском стадионе "Тоттенхэм" Александр Усик может отомстить Энтони Джошуа за Владимира Кличко и завладеть поясами чемпиона мира в супертяжах по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Усик Джошуа онлайн-трансляция доступна на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – ДЖОШУА

В Украине прямая трансляция поединка будет платной на платформе MEGOGO. Можно также купить подписку на сервисе DAZN (это если вы не в Украине). А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.

Реклама

А на нашем YouTube-канале состоится стрим боксерского вечера!

Ориентировочное начало поединка не раньше полуночи с субботы на воскресенье.

Реклама

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Напомним, перейдя из крузервейта в супертяжи, Александр Усик стал обязательным претендентом на титул WBO. Но чемпионский бой ему не спешили давать. Джошуа должен был провести объединительный поединок против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Но того суд обязал драться с Деонтеем Уайлдером. Вот так и сложился паззл – Усик vs Джошуа 25 сентября.

В 2017 году как раз в бою с Энтони Джошуа свои чемпионские пояса проиграл Владимир Кличко. Тот поединок вышел на загляденье. Оба боксера побывали в нокдауне, но более молодой Джошуа в 11-м раунде выиграл техническим нокаутом.

Сегодня Усик может устроить Джошуа украинский реванш.

Правда, стоит отметить, что Джошуа с его суперударом – фаворит предстоящего боя в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.57, на победу Усика – 3.005. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 21.0.

Реклама

Читайте также:

Реклама