Усик мало не отримав по голові від дуже маленького "суперника" (відео)

Тренування Усика перед Джошуа / Фото: Instagram
Під час підготовки до бою з Ентоні Джошуа Олександр Усик провів незвичайне заняття для відпрацювання точності удару і швидкості реакції.
Для цього Усик використав м'ячик, прив'язаний гумкою до його ж голови.
Читайте також: Усик своєю лисиною погрожує Джошуа. Увечері з ним краще не зустрічатися
Поцілити в таку маленьку мішень – завдання не з простих. Але Усик з ним впорався. При цьому в одному з моментів м'ячик різко атакував голову українського боксера – той ледве встиг ухилитися!
Поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа, за словами промоутера останнього Едді Гірна, має відбутися 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні. Хоча контракт на бій досі не уклали, очікується, що арена буде заповнена і збере 67 тисяч уболівальників.
Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter
Читайте також: Усик – серйозна загроза для суперважкого дивізіону: несподіваний комплімент Ф'юрі
При цьому своїм досвідом перед боєм з Ентоні Джошуа з Олександром Усиком має намір поділитися Володимир Кличко, котрий чотири роки тому на "Вемблі" програв Ей-Джею нокаутом.
Новини на цю ж тему:Усик – серйозна загроза для суперважкого дивізіону: несподіваний комплімент Ф'юрі Усик пропонував заплатити вдвічі більше, щоб відрадити Берінчика від бою на кулаках Усик своєю лисиною загрожує Джошуа. Увечері з ним краще не зустрічатися Лисий Усик під пісню Вакарчука перетворився на Мессі (відео)