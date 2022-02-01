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Усик буде ще кращим: колишній чемпіон попередив Джошуа

Любомир Луканюк
1 лютого, 08:38
Джозеф Паркер, який володів поясом WBO, упевнений, що український боксер без проблем знову переможе британця

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер скептично оцінює шанси Ентоні Джошуа у поєдинку з Олександром Усиком.

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Новозеландський боксер вважає, що реванш буде яскравішим, ніж перший бій.

"Усик вийде на реванш з великою впевненістю. Я відчуваю, що Усик виступить ще краще, ніж у першому бою. Сподіваюся, що Джошуа зробить те саме, але я передбачаю, що Усик ще раз переможе", – сказав Джозеф Паркер.

Раніше британський суперваговик Девід Прайс заявив, що Джошуа неминуче програє Усику і в реванші, бо українець уже прочитав Ентоні.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Водночас Віталій Кличко закликав Джошуа не відмовлятися від реваншу з Усиком: "Інакше він покаже свою слабкість".