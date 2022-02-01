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Усик будет еще лучше: бывший чемпион предупредил Джошуа

Любомир Луканюк
1 февраля, 08:38
Джозеф Паркер, который владел поясом WBO, уверен, что украинский боксер без проблем снова победит британца

Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер скептически оценивает шансы Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком.

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Новозеландский боксер считает, что реванш будет более ярким, чем первый бой.

"Усик выйдет на реванш с большой уверенностью. Я чувствую, что Усик выступит еще лучше, чем в первом бою. Надеюсь, что Джошуа сделает то же самое, но я предвижу, что Усик еще раз победит", – сказал Джозеф Паркер.

Ранее британский супертяжеловес Дэвид Прайс заявил, что Джошуа неминуемо проиграет Усику и в реванше, потому что украинец уже "прочитал" Энтони.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

В то же время Виталий Кличко призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком: "Иначе он покажет свою слабость".