Пішов слідом за Шевченком: легендарний воротар покинув тренерський штаб збірної України

Олександр Шовковський залишає збірну слідом за Шевченка / Фото: Facebook

Легенда київського Динамо і збірної України Олександр Шовковський оголосив про відхід з національної команди, де він пропрацював останні три роки асистентом Андрія Шевченка. Про своє рішення він оголосив на своїй сторінці Facebook.

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"Хочу подякувати Шевченку за можливість приєднатися до тренерського штабу національної збірної команди України. Хочу подякувати президенту УАФ Андрію Павелку, який підтримав мою кандидатуру. Гранде Мауро Тасотті, Андреа Малдера, Андреа Адзалін, Луїджі Ночентіні, Педро Луїс Харо! Це були фантастичні три роки, де я працював з професіоналами своєї справи. Ми пройшли чудовий шлях від перемог в Лізі Націй до фантастичного виступу в кваліфікації до Євро-2020, де у фінальній частині отримали історичний для України результат, потрапивши до вісімки найсильніших команд Європи! Хочу подякувати кожному, з ким довелося співпрацювати в цей період – від медичного персоналу до адміністративного. І я впевнений, що робота нашого тренерського штабу стане фундаментом для ще більш успішного виступу нашої національної дружини", – написав Шовковський.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу Андрія Шевченка влітку 2018 року. А в матчі зі збірною Франції, коли через коронавірус вибули три голкіпера, 45-річний воротар навіть потрапив у заявку на поєдинок.

Олександр Шовковський / Фото: УАФ

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив про відхід зі збірної.