Упав обличчям в ринг як неживий: моторошний нокаут місяця в боксі

Пропустивши лівий хук від ірландця Пірса О'Лірі, чех Ян Марсалек завалився без свідомості на підлогу і на машині швидкої був доставлений до лікарні – на щастя, все обійшлося

О'Лірі нокаутував Марсалека / Фото: Instagram

Авторитетний боксерський ресурс Tim Boxeo визначив найкращий нокаут місяця в боксі.

Ним став лівий хук, яким ірландський представник першої напівсередньої ваги Пірс О'Лірі на прізвисько "Великий вибух" вимкнув чеха Яна Марсалека на вечорі боксу в Болтоні.

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Після того як 21-річний ірландець у другому раунді поцілив жорстким ударом чеху в голову, той без свідомості впав обличчям в ринг. У багатьох у цей момент, мабуть, закралося в голову питання: він хоч живий?

З рингу 33-річного Марсалека, для якого ця поразка стала четвертою за восьми перемог, забрали на ношах, а потім машиною швидкої допомоги доставили до лікарні.

На щастя, незабаром чех передав з лікарні повідомлення: "Зі мною все о'кей".

Cвоєю чергою, ірландець О'Лірі, побажавши якнайшвидшого одужання переможеному ним чеху, заявив: "Це був один із найкращих ударів у моїй кар'єрі".

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