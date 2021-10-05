"Знищу Ф'юрі, а потім поб'ємося з Усиком": Вайлдер помріяв про бій з українським чемпіоном

Вайлдер жадає зустрічі з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер в інтерв'ю Last Stand Podcast розповів про можливий поєдинок з українським боксером Олександром Усиком.

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"Сподіваюся, що в цей час в наступному році у нас буде абсолютний чемпіон. Коли я поб'ю Ф'юрі, і якщо Усик вдруге переможе Джошуа, а багато пророкують, що це станеться, якщо тільки Ентоні нічого не змінить у своїй підготовці, то, думаю, Олександр буде людиною честі і поб'ється зі мною.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Вважаю, що ми зможемо побачити цей бій, тому що я знищу Ф'юрі. У моїй голові немає ні найменшого сумніву в цьому. Тайсон не тренувався так само ретельно, як я, він не хоче цього так сильно, як я. І він не знає, що його чекає.

Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: фото бою / Фото: Reuters

Якщо все складеться добре, якщо на той момент у Усика ще будуть титули, а я поб'ю Ф'юрі, то думаю, що ви побачите цей бій", – повідомив про свої плани" Бронзовий бомбардувальник".

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Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером пройде 9 жовтня в Лас-Вегасі. Переможець цього протистояння можливо зустрінеться з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона.