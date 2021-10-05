"Уничтожу Фьюри, а затем подерусь с Усиком": Уайлдер помечтал о бое с украинским чемпионом

Уайлдер жаждет встречи с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в интервью Last Stand Podcast рассказал о возможном поединке с украинским боксером Александром Усиком.

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"Надеюсь, что в это время в следующем году у нас будет абсолютный чемпион. Когда я побью Фьюри, и если Усик во второй раз победит Джошуа, а многие предсказывают, что это произойдет, если только Энтони ничего не изменит в своей подготовке, то, думаю, Александр будет человеком чести и подерется со мной.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Считаю, что мы сможем увидеть этот бой, потому что я уничтожу Фьюри. В моей голове нет ни малейшего сомнения в этом. Тайсон не тренировался так же усердно, как я, он не хочет этого так сильно, как я. И он не знает, что его ждет.

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя / Фото: Reuters

Если все сложится хорошо, если на тот момент у Усика еще будут титулы, а я побью Фьюри, то думаю, что вы увидите этот бой", – сообщил о своих планах "Бронзовый бомбардировщик".

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Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдет 9 октября в Лас-Вегасе. Победитель этого противостояния возможно встретится с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона.