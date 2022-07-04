Помер знаменитий футболіст збірної Польщі: він приніс команді медалі ЧС-1982

Януш Купцевич був ключовим гравцем збірної Польщі на ЧС-1982 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні помер знаменитий півзахисник збірної Польщі Януш Купцевич. Йому було 66 років. Раніше ми писали про самогубство румунського футболіста.

Про смерть Купцевича у своєму Twitter повідомив Збігнєв Бонек – колишній партнер Януша у національній команді та екс-глава Польської футбольної спілки.

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Бонек зазначив, що ця новина стала великою несподіванкою, адже буквально кілька днів тому вони згадували про завоювання "бронзи" чемпіонату світу.

За свою кар'єру Януш Купцевич пограв за такі клуби, як Арка, Лех, Сент-Етьєн, Ларісса, Лехія та Аданаспор. З Лехом ставав чемпіоном Польщі у 1983 році.

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За збірну Польщі зіграв 20 матчів та забив 5 голів. Один із найпам'ятніших у ворота збірної Франції у матчі за третє місце ЧС-1982.

Раніше ми писали про смерть колишнього футболіста Реала, який загинув у ДТП.