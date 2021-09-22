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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
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Помер помічник Сергія Бубки – володар двох олімпійських медалей

Андрій Трофімов
22 вересня, 23:37
Юрі Тамм був рекордсменом світу в метанні молота, після завершення кар'єри він працював в Національних олімпійських комітетів України та Естонії

Юрі Тамм два рази брав олімпійські медалі / Фото: Getty Images

Лише минулого тижня ми оплакували легендарного українського метальника молота Юрія Сєдих, як сьогодні не стало ще одного знаменитого спортсмена.

У віці 64 роки помер метальник молота, володар двох бронзових олімпійських медалей Юрі Тамм. Разом з Сєдих вони довгий час змагалися один з одним. І в 1980 році Тамм навіть побив світовий рекорд Сєдих, але той незабаром повернув собі звання №1.

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Тамм вигравав бронзу на Олімпіаді-80 в Москві і в 1988 році в Сеулі. У 1987-му на чемпіонаті світу став срібним призером.

Юрі Тамм народився в Естонії, але жив і тренувався в Україні. Тут він закінчив Київський державний інститут фізичної культури і одружився з українкою.

Після завершення спортивної кар'єри Тамм займався як спортом, так і політикою. Він тричі обирався в естонський парламент, в 2001-2008 роках, а також у 2016-2020 роках займав пост віцепрезидента Естонського олімпійського комітету.

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З 2012 по 2015 рік Юрі Тамм керував адміністрацією президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

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