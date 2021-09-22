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2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Рух --
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Умер помощник Сергея Бубки – обладатель двух олимпийских медалей

Андрей Трофимов
22 сентября, 23:37
Юри Тамм был рекордсменом мира в метании молота, после завершения карьеры он работал в Национальных олимпийских комитетах Украины и Эстонии

Юри Тамм дважды брал олимпийские медали / Фото: Getty Images

Лишь на прошлой неделе мы оплакивали легендарного украинского метателя молота Юрия Седых, как сегодня не стало еще одного знаменитого спортсмена.

В возрасте 64 лет скончался метатель молота, обладатель двух бронзовых олимпийских медалей Юри Тамм. Вместе с Седых они долгое время соперничали друг с другом. И в 1980 году Тамм даже побил мировой рекорд Седых, но тот вскоре вернул себе звание №1.

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Тамм выигрывал бронзу на Олимпиаде-80 в Москве и в 1988 году в Сеуле. В 1987-м на чемпионате мира стал серебряным призером.

Юри Тамм родился в Эстонии, но жил и тренировался в Украине. Здесь он окончил Киевский государственный институт физической культуры и женился на украинке.

По завершения спортивной карьеры Тамм занимался как спортом, так и политикой. Он трижды избирался в эстонский парламент, в 2001–2008 годах, а также в 2016–2020 годах занимал пост вице-президента Эстонского олимпийского комитета.

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С 2012 по 2015 год Юри Тамм руководил администрацией президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.

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