23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Атлетіко --
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Помер олімпійський чемпіон, чия фраза "дахусім" стала легендарною

Любомир Луканюк
23 жовтня, 12:14
Лижник В'ячеслав Веденін був першим радянським олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці. Про його розмову з японським журналістом знають усі вболівальники

Веденін на Іграх у Саппоро

22 жовтня на 81-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок В'ячеслав Веденін. Раніше не стало відомого футбольного фахівця Юрія Морозова .

Веденін став першим радянським лижником, який виграв олімпійське золото (Саппоро-1972) в індивідуальній чоловічій гонці. Тоді ж став олімпійським чемпіоном в естафеті. На Іграх 1972 року взяв бронзу в гонці на 50 км. Срібний призер Олімпійських ігор 1968 року в гонці на 50 км. Чотириразовий чемпіон світу, 13-разовий чемпіон СРСР.

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В'ячеслав Веденін відомий не тільки своїми перемогами. Одна з його фраз стала легендарною і знайомою для тих, хоч трохи цікавиться спортом.

На Олімпіаді в Саппоро Веденін отримав пізній стартовий номер. І за кілька хвилин до його старту повалив сніг. Спортсмен схопив мазь і заходився обробляти лижі під умови, що змінилися.

У цей момент японський журналіст, який трохи розмовляв російською, підійшов до В'ячеслава і запитав: "Заметіль, як бігти-то будете?". На що Веденін пробурчав: "Так *** з ним".

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Японська газета на наступний день вийшла з заголовком "Радянський лижник сказав чарівне слово "дахусім" і виграв Олімпіаду".

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