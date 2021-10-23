Умер олимпийский чемпион, чья фраза "дахусим" стала легендарной

Веденин на Играх в Саппоро

22 октября на 81-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Ранее не стало известного футбольного специалиста Юрия Морозова.

Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото (Саппоро-1972) в индивидуальной мужской гонке. Тогда же стал олимпийском чемпионом в эстафете. На Играх 1972 года взял бронзу в гонке на 50 км. Серебряный призер Олимпийских игр 1968 года в гонке на 50 км. Четырехкратный чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР.

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Вячеслав Веденин известен не только своими победами. Одна из его фраз стала легендарной и знакомой для мало-мальски интересующихся спортом.

На Олимпиаде в Саппоро Веденин получил поздний стартовый номер. И за несколько минут до его старта повалил снег. Спортсмен схватил мазь и принялся обрабатывать лыжи под изменившиеся условия.

В этот момент японский журналист, немного разговаривавший на русском, подошел к Вячеславу и спросил: "Метель, как бежать-то будете?". На что Веденин пробурчал: "Да *** с ним".

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Японская газета на следующий день вышла с заголовком "Советский лыжник сказал волшебное слово "дахусим" и выиграл Олимпиаду".