23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Барселона --
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Умер олимпийский чемпион, чья фраза "дахусим" стала легендарной

Любомир Луканюк
23 октября, 12:14
Лыжник Вячеслав Веденин был первым советским олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке. Его разговор с японским журналистом знают все болельщики

Веденин на Играх в Саппоро

22 октября на 81-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Ранее не стало известного футбольного специалиста Юрия Морозова.

Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото (Саппоро-1972) в индивидуальной мужской гонке. Тогда же стал олимпийском чемпионом в эстафете. На Играх 1972 года взял бронзу в гонке на 50 км. Серебряный призер Олимпийских игр 1968 года в гонке на 50 км. Четырехкратный чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР.

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Вячеслав Веденин известен не только своими победами. Одна из его фраз стала легендарной и знакомой для мало-мальски интересующихся спортом.

На Олимпиаде в Саппоро Веденин получил поздний стартовый номер. И за несколько минут до его старта повалил снег. Спортсмен схватил мазь и принялся обрабатывать лыжи под изменившиеся условия.

В этот момент японский журналист, немного разговаривавший на русском, подошел к Вячеславу и спросил: "Метель, как бежать-то будете?". На что Веденин пробурчал: "Да *** с ним".

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Японская газета на следующий день вышла с заголовком "Советский лыжник сказал волшебное слово "дахусим" и выиграл Олимпиаду".

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