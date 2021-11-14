14 листопада 16:00
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Росія --
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Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
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Динамо --
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Зоря --
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Рух --
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Олександрія --
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Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Лейпциг --
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Помер легендарний український чемпіон

Сергій Шаховець
14 листопада, 15:56
Пішов із життя п'ятиразовий чемпіон Європи із самбо Анатолій Бондаренко

Пішов із життя Анатолій Бондаренко

У віці 77 років помер видатний український спортсмен Анатолій Бондаренко, повідомляє ТАРС. Причиною смерті стали наслідки перенесеної коронавірусної інфекції.

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11 листопада Бондаренка було доставлено до однієї з московських лікарень. Лікарі в реанімації дві доби боролися за життя спортсмена, проте врятувати його не вдалося.

Анатолій Бондаренко народився у Вінниці 20 грудня 1943 року. Там же зробив свої перші кроки у спорті, у 16 років вигравши дорослий чемпіонат України із самбо.

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У двадцятирічному віці продовжив тренуватися в Києві під керівництвом Ярослава Волощука, а через рік став уперше найкращим дзюдоїстом Європи у вазі 80 кг.

Він чотири рази ставав чемпіоном СРСР із самбо (1963, 1964, 1965 та 1968), двічі вигравав чемпіонат Європи в особистому заліку (1964, 1969) і тричі – у командному (1964, 1965, 1970).

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Виступав за збірну Радянського Союзу з 1964 по 1970 рік. Завершив кар'єру 1975 року.