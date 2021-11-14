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Рух --
20 ноября 19:30
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Александрия --
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Минай --
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Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Аталанта --
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Умер легендарный украинский чемпион

Сергей Шаховец
14 ноября, 15:56
Ушел из жизни пятикратный чемпион Европы по самбо Анатолий Бондаренко

Ушел из жизни Анатолий Бондаренко

В возрасте 77 лет скончался выдающийся украинский спортсмен Анатолий Бондаренко, сообщает ТАСС. Причиной смерти стали последствия от перенесенной коронавирусной инфекции.

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11 ноября Бондаренко был доставлен в одну из московских больниц. Врачи в реанимации двое суток боролись за жизнь спортсмена, однако спасти его не удалось.

Анатолий Бондаренко родился в Виннице 20 декабря 1943 года. Там же сделал свои первые шаги в спорте, в 16 лет выиграв взрослый Чемпионат Украины по самбо.

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В двадцатилетнем возрасте продолжил тренироваться в Киеве под руководством Ярослава Волощука, а спустя год стал впервые лучшим дзюдоистом Европы в весе 80 кг.

Он четыре раза становился чемпионом СССР по самбо (1963, 1964, 1965 и 1968), дважды выигрывал чемпионат Европы в личном зачете (1964, 1969), и трижды — в командном (1964, 1965, 1970).

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Выступал за сборную Советского Союза с 1964 года по 1970 год. Завершил карьеру в 1975 году.