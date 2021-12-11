Помер легендарний тенісист – екс-перша ракетка світу

Мануель Сантана / Фото: ISCSPAIN.COM

Один із найвидатніших спортсменів Іспанії ХХ століття помер у суботу, 11 грудня, у Марбельї, повідомляє madrid-open.com.

В останні роки життя Сантана був почесним президентом Мастерса у Мадриді, а також його першим директором. На честь іспанця названо центральний корт турніру.

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За свою спортивну кар'єру Мануель виграв два чемпіонські титули на Ролан Гаррос (1961, 1964), і по одному на US Open (1965) та Вімблдоні (1966).

У 1963 році Сантана в парі з Роєм Емерсон ставав переможцем Ролан Гаррос у парному розряді.

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Також іспанець є олімпійським чемпіоном Мехіко-1968 в одиночці. Там же він виграв срібло у парі.

В 1984 році Мануеля Сантану ввели в Міжнародний зал тенісної слави.

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Сантана зіграв важливу роль у тому, щоб Мадрид став місцем проведення однієї з найважливіших подій у тенісному календарі – Madrid Open.

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