Умер легендарный теннисист – экс-первая ракетка мира

Мануэль Сантана / Фото: ISCSPAIN.COM

Один из самых выдающихся спортсменов Испании ХХ века умер в субботу, 11 декабря, в Марбелье, сообщает madrid-open.com.

В последние годы жизни Сантана был почетным президентом Мастерса в Мадриде, а также его первым директором. В честь испанца назван центральный корт турнира.

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За свою спортивную карьеру Мануэль выиграл два чемпионских титула на Ролан Гаррос (1961, 1964), и по одному на US Open (1965) и Уимблдоне (1966).

В 1963 году Сантана в паре с Роем Эмерсоном становился победителем Ролан Гаррос в парном разряде.

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Также испанец является олимпийским чемпионом Мехико-1968 года в одиночке. Там же он выиграл серебро в паре.

В 1984 года Мануэля Сантану ввели в Международный зал теннисной славы.

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Сантана сыграл важную роль в том, чтобы Мадрид стал местом проведения одного из самых важных событий в теннисном календаре – Madrid Open.

Недавно мы сообщали, что ушел из жизни самый знаменитый фанат киевского Динамо Сергей Заборовский, известный как Парамон.