Помер екскапітан Динамо Василь Турянчик. Чим запам'ятався легендарний захисник

Український футбол сумує. Сьогодні, 31 березня, із життя пішов Василь Юрійович Турянчик. Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Василеві було 86 років на момент смерті. Слова співчуття через втрату легенди клубу висловив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Василь Юрійович був представником плеяди вихованців закарпатського футболу, які зробили собі ім'я у футболці Динамо. Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, у тому числі вперше в історії команди в 1961-му, двічі володар Кубка країни, учасник першого єврокубкового матчу Динамо проти Колрейна 1965 року.

Досягнення Василя Юрійовича можна перераховувати ще довго. Від імені всього клубу та спільноти вболівальників Динамо Київ висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Василя Юрійовича. Світла пам'ять про справжнього динамівця залишиться в наших серцях та пам'яті назавжди".