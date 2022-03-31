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Умер экс-капитан Динамо Василий Турянчик. Чем запомнился легендарный защитник

Анатолий Дерека
31 марта, 21:42
Василий Юрьевич был воспитанником закарпатской школы футбола, однако запомнился успешной и долгой игрой за киевское Динамо

Василий Турянчик ушел из жизни в 86 лет

Украинский футбол скорбит. Сегодня, 31 марта, из жизни ушел Василий Юрьевич Турянчик. Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Василию было 86 лет на момент смерти. Слова сочувствия из-за потери легенды клуба высказал президент Динамо Игорь Суркис.

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"Василий Юрьевич был представителем плеяды воспитанников закарпатского футбола, сделавших себе имя в футболке Динамо. Четыре раза становился чемпионом СССР, в том числе впервые в истории команды в 1961-м, дважды обладатель Кубка страны, участник первого еврокубкового матча Динамо против Колрейна в 1965-м.

Достижения Василия Юрьевича можно перечислять еще долго. От имени всего клуба и сообщества болельщиков Динамо Киев выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда".

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Турянчик родился под Мукачевом на Закарпатье, однако сделал себе имя именно в Динамо. Столичной команде он посвятил 11 лет (1959-1970). В чемпионате СССР Василий провел 308 матчей на позиции центрального защитника, забив 12 голов.