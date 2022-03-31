Умер экс-капитан Динамо Василий Турянчик. Чем запомнился легендарный защитник

Украинский футбол скорбит. Сегодня, 31 марта, из жизни ушел Василий Юрьевич Турянчик. Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Василию было 86 лет на момент смерти. Слова сочувствия из-за потери легенды клуба высказал президент Динамо Игорь Суркис.

"Василий Юрьевич был представителем плеяды воспитанников закарпатского футбола, сделавших себе имя в футболке Динамо. Четыре раза становился чемпионом СССР, в том числе впервые в истории команды в 1961-м, дважды обладатель Кубка страны, участник первого еврокубкового матча Динамо против Колрейна в 1965-м.

Достижения Василия Юрьевича можно перечислять еще долго. От имени всего клуба и сообщества болельщиков Динамо Киев выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда".