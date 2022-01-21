Україну на Олімпіаді-2022 представлять 45 спортсменів: остаточний склад

21 січня, 19:23

Сьогодні було затверджено склад збірної України на зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні. Нашу команду представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту