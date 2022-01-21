Україну на Олімпіаді-2022 представлять 45 спортсменів: остаточний склад

Склад України на Олімпіаду-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та у жіночому бобслеї (монобоб).
Читайте також: Літаючих самураїв з Івано-Франківська перенесуть до Пекіна: подробиці відкриття Олімпіади-2022
Склад Олімпійської команди-2022 налічує чотирьох олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.
Склад збірної України на Олімпіаду-2022
|Біатлон
|Чоловіки
|Антон Дудченко
|Дмитро Підручний
|Артем Прима
|Артем Тищенко
|Богдан Цимбал
|Жінки
|Юлія Джима
|Дар'я Блашко
|Олена Білосюк (Підгрушна)
|Валентина Семеренко
|Ірина Петренко
|ЛИЖНІ ПЕРЕГОНИ
|Чоловіки
|Олексій Красовський
|Руслан Перехода
|Жінки
|Марина Анцибор
|Валентина Камінська
|Юлія Кроль
|Вікторія Олех
|Дар'я Рубльова
|ЛИЖНЕ ДВОБОРСТВО
|Чоловіки
|Дмитро Мазурчук
|СНОУБОРДИНГ
|Жінки
|Аннамарі Данча
|СТРИБКИ З ТРАМПЛІНА
|Чоловіки
|Віталій Калініченко
|Євген Марусяк
|Антон Корчук
|ФРИСТАЙЛ
|Чоловіки
|Олександр Абраменко
|Дмитро Котовський
|Олександр Окипнюк
|Жінки
|Анастасія Новосад
|Ольга Полюк
|БОБСЛЕЙ
|Жінки
|Лідія Гунько
|ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ
|Чоловіки
|Іван Ковбаснюк
|Жінки
|Анастасія Шепіленко
|САННИЙ СПОРТ
|Чоловіки
|Антон Дукач
|Андрій Лисецький
|Андрій Мандзій
|Ігор Стахів
|Жінки
|Олена Стецьків
|Юліанна Туницька
|СКЕЛЕТОН
|Чоловіки
|Владислав Гераскевич
|ФІГУРНЕ КАТАННЯ
|Чоловіки
|Артем Деренський
|Максим Нікітін
|Іван Шмуратко
|Жінки
|Софія Голіченкова
|Олександра Назарова
|Анастасія Шаботова
|ШОРТ-ТРЕК
|Чоловіки
|Олег Гандей
|Жінки
|Уляна Дуброва
Українці виступатимуть у 12 різних дисциплінах
- Біатлон
- Бобслей
- Гірські лижі
- Лижне двоборство
- Лижні перегони
- Санний спорт
- Скелетон
- Сноубординг
- Стрибки на лижах з трампліна
- Фігурне катання
- Фристайл
- Шорт-трек