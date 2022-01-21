Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав

21 января, 19:23

Сегодня был утвержден состав сборной Украины на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Нашу команду представят 45 спортсменов в 12 видах спорта