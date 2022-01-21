Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав

Состав Украины на Олимпиаду-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).
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Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает четыре Олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.
Состав сборной Украины на Олимпиаду-2022
|БИАТЛОН
|Мужчины
|Антон Дудченко
|Дмитрий Пидручный
|Артем Прима
|Артем Тищенко
|Богдан Цимбал
|Женщины
|Юлия Джима
|Дарья Блашко
|Елена Билосюк (Пидгрушная)
|Валентина Семеренко
|Ирина Петренко
|ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
|Мужчины
|Алексей Красовский
|Руслан Перехода
|Женщины
|Марина Анцибор
|Валентина Каминская
|Юлия Кроль
|Виктория Олех
|Дарья Рублева
|ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
|Мужчины
|Дмитрий Мазурчук
|СНОУБОРДИНГ
|Женщины
|Аннамари Данча
|ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
|Мужчины
|Виталий Калиниченко
|Евгений Марусяк
|Антон Корчук
|ФРИСТАЙЛ
|Мужчины
|Александр Абраменко
|Дмитрий Котовский
|Александр Окипнюк
|Женщины
|Анастасия Новосад
|Ольга Полюк
|БОБСЛЕЙ
|Женщины
|Лидия Гунько
|ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
|Мужчины
|Иван Ковбаснюк
|Женщины
|Анастасия Шепиленко
|САННЫЙ СПОРТ
|Мужчины
|Антон Дукач
|Андрей Лисецкий
|Андрей Мандзий
|Игорь Стахив
|Женщины
|Елена Стецкив
|Юлианна Туницкая
|СКЕЛЕТОН
|Мужчины
|Владислав Гераскевич
|ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
|Мужчины
|Артем Деренский
|Максим Никитин
|Иван Шмуратко
|Женщины
|София Голиченкова
|Александра Назарова
|Анастасия Шаботова
|ШОРТ-ТРЕК
|Мужчины
|Олег Гандей
|Женщины
|Ульяна Дуброва
Украинцы выступят в 12 разных дисциплинах
- Биатлон
- Бобслей
- Горные лыжи
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Санный спорт
- Скелетон
- Сноубординг
- Прыжки на лыжах с трамплина
- Фигурное катание
- Фристайл
- Шорт-трек