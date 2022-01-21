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Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов: окончательный состав

Александр Трикиша
21 января, 19:23
Сегодня был утвержден состав сборной Украины на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Нашу команду представят 45 спортсменов в 12 видах спорта

Состав Украины на Олимпиаду-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена ​​в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

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Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает четыре Олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

Состав сборной Украины на Олимпиаду-2022

БИАТЛОН
Мужчины
Антон Дудченко
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Артем Тищенко
Богдан Цимбал
Женщины
Юлия Джима
Дарья Блашко
Елена Билосюк (Пидгрушная)
Валентина Семеренко
Ирина Петренко
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужчины
Алексей Красовский
Руслан Перехода
Женщины
Марина Анцибор
Валентина Каминская
Юлия Кроль
Виктория Олех
Дарья Рублева
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Мужчины
Дмитрий Мазурчук
СНОУБОРДИНГ
Женщины
Аннамари Данча
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Мужчины
Виталий Калиниченко
Евгений Марусяк
Антон Корчук
ФРИСТАЙЛ
Мужчины
Александр Абраменко
Дмитрий Котовский
Александр Окипнюк
Женщины
Анастасия Новосад
Ольга Полюк
БОБСЛЕЙ
Женщины
Лидия Гунько
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Мужчины
Иван Ковбаснюк
Женщины
Анастасия Шепиленко
САННЫЙ СПОРТ
Мужчины
Антон Дукач
Андрей Лисецкий
Андрей Мандзий
Игорь Стахив
Женщины
Елена Стецкив
Юлианна Туницкая
СКЕЛЕТОН
Мужчины
Владислав Гераскевич
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Мужчины
Артем Деренский
Максим Никитин
Иван Шмуратко
Женщины
София Голиченкова
Александра Назарова
Анастасия Шаботова
ШОРТ-ТРЕК
Мужчины
Олег Гандей
Женщины
Ульяна Дуброва

Украинцы выступят в 12 разных дисциплинах

  • Биатлон
  • Бобслей
  • Горные лыжи
  • Лыжное двоеборье
  • Лыжные гонки
  • Санный спорт
  • Скелетон
  • Сноубординг
  • Прыжки на лыжах с трамплина
  • Фигурное катание
  • Фристайл
  • Шорт-трек