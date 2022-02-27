Українську легенду побили у США – відео

Віктор Постол / Фото: AFP
У Лас-Вегасі завершився вечір боксу, в рамках якого на ринг вийшов колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Віктор Постол. Наш боксер зустрівся з американцем Гері Антуанном Расселлом.
Поєдинок розпочався з агресивних атак Расселла. Постол намагався тримати суперника на дистанції, використовуючи джеб, але багато пропускав ударів.
Після середини поєдинку ініціатива перейшла до українця, який працював серійно, але продовжував пропускати поодинокі удари. У фінальних раундах Рассел шукав моменту для дострокової перемоги. У 10-му раунді після пропущеного потужного удару Постола повело, він перейшов у режим виживання. У цей момент рефері зупинив поєдинок, повідомляє sport.ua.
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