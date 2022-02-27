8 березня 22:00
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Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
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Манчестер Сіті --
Спортинг --
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Реал 1
ПСЖ 0
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Динамо --
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Олександрія --
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Маріуполь --
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Колос --
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Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
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Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Українську легенду побили у США – відео

Любомир Луканюк
27 лютого, 10:53
Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC Віктор Постол достроково програв Гері Антуану Расселлу

Віктор Постол / Фото: AFP

У Лас-Вегасі завершився вечір боксу, в рамках якого на ринг вийшов колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Віктор Постол. Наш боксер зустрівся з американцем Гері Антуанном Расселлом.

Поєдинок розпочався з агресивних атак Расселла. Постол намагався тримати суперника на дистанції, використовуючи джеб, але багато пропускав ударів.

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Після середини поєдинку ініціатива перейшла до українця, який працював серійно, але продовжував пропускати поодинокі удари. У фінальних раундах Рассел шукав моменту для дострокової перемоги. У 10-му раунді після пропущеного потужного удару Постола повело, він перейшов у режим виживання. У цей момент рефері зупинив поєдинок, повідомляє sport.ua.

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