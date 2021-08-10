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Українській судді, яка назвала справедливою поразку Росії, бажають смерті

Андрій Трофімов
10 серпня, 11:29
Лідії Виноградній дісталося за те, що, коментуючи результати художньої гімнастики на Олімпіаді, вона назвала заслуженою перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам над росіянкою Діною Аверіною

Ашрам із "золотом", Аверіна зі "сріблом". Виноградна - це справедливо / Фото: Reuters

"Просто висловившись, я отримала стільки ненависті, ніби я вбила когось із пістолета. Люди бажають мені смерті! Але я переконана, що оцінки на Олімпіаді були виставлені правильно", – написала у себе в Facebook Лідія Виноградна.

"До речі, вмирати я поки не готова, тому всіх, хто бажає мені смерті, відразу заблоковую", – додала Виноградна

Нагадаємо, в Росії після поразки їхньої гімнастки Діни Аверіної на Олімпіаді почалася істерія – мовляв, засудили! Позаяк українська суддя Лідія Виноградна, яка не судила Ігри, а коментувала їх на ТБ і у себе в соцмережах, назвала перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам справедливою.

За словами Виноградної, перемогу ізраїльтянці принесла "складність тіла" – цей термін означає технічну цінність елементів, які у Ашрам, на думку української реферині, були складнішими.

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