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Украинской судье, назвавшей справедливым поражение России, желают смерти

Андрей Трофимов
10 августа, 11:29
Лидии Виноградной досталось за то, что, комментируя результаты художественной гимнастики на Олимпиаде, она назвала заслуженной победу израильтянки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной

Ашрам с "золотом", Аверина с "серебром". Виноградная - все по делу / Фото: Reuters

"Просто высказавшись, получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти! Но я убеждена, что оценки на Олимпиаде были выставлены правильно", – написала у себя в Facebook Лидия Виноградная.

"Кстати, умирать я пока не готова, поэтому все желающие мне смерти сразу отправляются в бан", – добавила Виноградная

Напомним, в России после поражения их гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде началась истерия – мол, засудили! Тогда как украинская судья Лидия Виноградная, не судившая Игры, а комментировавшая их на ТВ и у себя в соцсетях, назвала победу израильтянки Линой Ашрам справедливой.

По словам Виноградной, победу израильтянке принесла "трудность тела" – этот термин подразумевает техническую ценность элементов, которые у Ашрам, по мнению украинской рефери, были сложнее.

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