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Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
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Українській легенді НХЛ поставили страшний діагноз

Андрій Трофімов
20 жовтня, 09:41
64-річний канадець Майк Боссі, який є чотириразовим володарем Кубка Стенлі і працює на північноамериканському телебаченні, розповів, що у нього виявлено рак легенів

Майк Боссі / Фото: Getty Images

Знаменитому канадському хокеїстові українського походження 64-річному Майку Боссі випало провести найважчий матч у житті.

"З великим сумом повідомляю, що мені потрібно відійти від ефірів на вимушену паузу. Під час цієї перерви я буду лікуватися від раку легенів. Рахунок 1:0, але поки я не сказав свого останнього слова. Я маю намір боротися з усією рішучістю і вогнем, які ви бачили на льоду", – заявив 64-річний Боссі в ефірі tsn.ca.

Відзначимо, що народився Майк в Монреалі. Але у нього українське коріння. Прізвище його українських пращурів – Босий. Його дід Володимир Босий воював у складі Українських січових стрільців.

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Звертаючись до глядачів, Боссі додав:

"Ви станете частиною того, що мотивує мене ставати кращим. Як і всім спортсменам, які готуються до найскладнішого виступу в своєму житті, мені знадобляться вся моя сила і вся моя концентрація".

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Нагадаємо, що Боссі допоміг клубу Нью-Йорк Айлендерс виграти Кубок Стенлі чотири рази поспіль, починаючи з 1980 року. Уродженець Монреаля забив феноменальні 573 голи і набрав 1126 (573 + 553) очок за 10 сезонів.

Також Боссі виграв трофей "Колдер Трофі" як найкращий новачок НХЛ в 1978 році і "Конн Смайт Трофі" як найкращий гравець ліги в 1982 році. Він також був нагороджений трофеєм "Леді Бінг Трофі" як уособлення чесної спортивної боротьби та джентльменської поведінки в 1983, 1984 і 1986 роках.

Майка ввели до Залу хокейної слави в 1991 році.

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Раніше ми писали, що українська гімнастка Валерія Юзвяк перемогла рак.

Валерія Юзвяк перемогла рабдоміосаркому / Фото: Instagram

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