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2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
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Манчестер Юнайтед --
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30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
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Украинской легенде НХЛ поставили страшный диагноз

Андрей Трофимов
20 октября, 09:41
64-летний канадец Майк Босси, являющийся четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и работающий на североамериканском телевидении, рассказал, что у него выявлен рак легких

Майк Босси / Фото: Getty Images

Знаменитому канадскому хоккеисту украинского происхождения 64-летнему Майку Босси предстоит самый тяжелый матч в его жизни.

"С большой грустью сообщаю, мне нужно отойти от эфиров на вынужденную паузу. Во время этого перерыва я буду лечиться от рака легких. Счет 1:0, но пока я не сказал своего последнего слова. Я намерен сражаться со всей решимостью и огнем, которые вы видели на льду", – заявил 64-летний Босси в эфире tsn.ca.

Отметим, что родился Майк в Монреале. Но у него украинские корни. Фамилия его украинских предков – Босый. Его дед Владимир Босый воевал в составе Украинских сечевых стрельцов.

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Обращаясь к зрителям, Босси добавил:

"Вы станете частью того, что мотивирует меня становиться лучше. Как и всем спортсменам, которые готовятся к самому большому выступлению в своей жизни, мне понадобится вся моя сила и вся моя концентрация".

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Напомним, что Босси помог клубу Нью-Йорк Айлендерс выиграть Кубок Стэнли четыре раза подряд, начиная с 1980 года. Уроженец Монреаля забил феноменальные 573 гола и набрал 1126 (573+553) очков за 10 сезонов.

Также Босси выиграл трофей "Колдер Трофи" как лучший новичок НХЛ в 1978 году и "Конн Смайт Трофи" как лучший игрок лиги в 1982 году. Он также был награжден трофеем "Леди Бинг Трофи" как образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в 1983, 1984 и 1986 годах.

Майк был введен в Зал хоккейной славы в 1991 году.

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