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Українського героя Олімпіади осідлала дружина-красуня

Андрій Трофімов
14 серпня, 19:12
Після Ігор у Токіо плавець Михайло Романчук, який виборов срібло і бронзу, вирушив зі своєю дружиною-легкоатлеткою Мариною до одного з семи чудес України

Михайло Романчук і його дружина / Фото: Instagram

Найромантичніша пара українського спорту Михайло Романчук та його дружина Марина влаштували собі відпустку після Олімпіади в Токіо, де плавець "виловив" срібло і бронзу, а його дружина посіла п'ятий рядок у стрибках у довжину.

Подружжя вирушило до Хотинської фортеці в Чернівецькій області, яка вважається одним з семи чудес України. До слова, там знімали "Д'Артаньян і три мушкетери".

"Нарешті, наші маленькі канікули! Люблю тебе, Мішj", – написала в Instagram Марина, яка на одному з фото "осідлала" свого чоловіка

Обійшовши фортецю уздовж і поперек, подружжя спустилося до Дністра і помандрувало річкою на човні. Схоже, для різноманітності, Михайло Романчук цілком міг би спробувати себе на Олімпіаді і у веслуванні на байдарках і каное.

Відзначимо, що напередодні Марина Бех-Романчук розважилася на тарзанці. З таким стрибком вона б точно виграла Олімпіаду!

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