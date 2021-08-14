Украинского героя Олимпиады оседлала жена-красотка

Михаил Романчук и его супруга / Фото: Instagram

Самая романтическая пара украинского спорта Михаил Романчук и его супруга Марина устроили себе отпуск после Олимпиады в Токио, где пловец взял серебро и бронзу, а его жена заняла пятое место в прыжках в длину.

Супруги отправились в Хотинскую крепость в Черновицкой области, которая считается одним из семи чудес Украины. К слову, там снимали "Д'Артаньян и три мушкетера".

"Наконец-то, наши маленькие каникулы! Люблю тебя, Миша", – написала в Instagram Марина, на одном из фото "оседлавшая" своего мужа

Обходив крепость вдоль и поперек, супруги спустились к Днестру и прокатились по реке на лодке. Похоже, для разнообразия, Михаил Романчук вполне мог бы попробовать себя на Олимпиаде и в гребле на байдарках и каноэ.

Отметим, что накануне Марина Бех-Романчук вдоволь порезвилась на тарзанке. С таким прыжком она бы точно выиграла Олимпиаду!