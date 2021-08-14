14 августа 17:00 О матче
Верес 1
Ворскла 1
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Украинского героя Олимпиады оседлала жена-красотка

Андрей Трофимов
14 августа, 19:12
После Игр в Токио пловец Михаил Романчук, добывший серебро и бронзу, отправился со своей супругой-легкоатлеткой Мариной к одному из семи чудес Украины

Михаил Романчук и его супруга / Фото: Instagram

Самая романтическая пара украинского спорта Михаил Романчук и его супруга Марина устроили себе отпуск после Олимпиады в Токио, где пловец взял серебро и бронзу, а его жена заняла пятое место в прыжках в длину.

Супруги отправились в Хотинскую крепость в Черновицкой области, которая считается одним из семи чудес Украины. К слову, там снимали "Д'Артаньян и три мушкетера".

"Наконец-то, наши маленькие каникулы! Люблю тебя, Миша", – написала в Instagram Марина, на одном из фото "оседлавшая" своего мужа

Обходив крепость вдоль и поперек, супруги спустились к Днестру и прокатились по реке на лодке. Похоже, для разнообразия, Михаил Романчук вполне мог бы попробовать себя на Олимпиаде и в гребле на байдарках и каноэ.

Отметим, что накануне Марина Бех-Романчук вдоволь порезвилась на тарзанке. С таким прыжком она бы точно выиграла Олимпиаду!

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