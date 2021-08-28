28 серпня 14:30
Манчестер Сіті 5
Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
Інгулець 3
Маріуполь 0
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Українського чемпіона світу викликали до збірної Грузії

Любомир Луканюк
28 серпня, 15:13
Півзахисник Чорноморця Георгій Цітаішвілі вперше викликаний до збірної Грузії. Раніше він грав за молодіжну збірну України, з якою виграв чемпіонат світу

Георгій Цітаішвілі у формі збірної Грузії / Фото: Facebook

Збірна Грузії почала підготовку до відбіркових матчів чемпіонату світу 2022 року. 2 вересня команда зіграє з Косовом, 5-го – з Іспанією. А потім буде товариська зустріч з Болгарією, 8 вересня.

Виклик до збірної Грузії отримав і півзахисник одеського Чорноморця Георгій Цітаішвілі. Його вперше запросили до національної команду. Громадянство Грузії Цітаїшвілі отримав лише навесні.

Георгій народився в Ізраїлі, де на той момент виступав його батько Климентій Цітаішвілі. Починав грати в футбол на Кіпрі. У 11 років Георгій пройшов перегляд до Барселони. Однак дітям не дозволялося самим жити на базі, а батьки не змогли переїхати до Іспанії. Тоді легендарний грузинський футболіст Темурі Кецбая порадив Цітаішвілі академію київського Динамо.

Реклама

Георгій добре себе проявив в Динамо, регулярно виступав за юнацькі та молодіжну збірні України. 2019-го став чемпіоном світу U-20 у збірній України, забивши гол у фіналі.

Але, не дочекавшись виклику до національної команди України, прийняв грузинське громадянство.

Реклама