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11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
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Украинского чемпиона мира вызвали в сборную Грузии

Любомир Луканюк
28 августа, 15:13
Полузащитник Черноморца Георгий Цитаишвили впервые вызван в сборную Грузии. Ранее он играл за молодежную сборную Украины, с которой выиграл чемпионат мира

Георгий Цитаишвили в форме сборной Грузии / Фото: Facebook

Сборная Грузии начала подготовку к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. 2 сентября команда сыграет с Косово, 5-го – с Испанией. А потом будет товарищеская встреча с Болгарией, 8 сентября.

Вызов в сборную Грузии получил и полузащитник одесского Черноморца Георгий Цитаишвили. Его впервые пригласили в национальную команду. Гражданство Грузии Цитаишвили получил лишь весной.

Георгий родился в Израиле, где на тот момент выступал его отец Климентий Цитаишвили. Начинал играть в футбол на Кипре. В 11 лет Георгий прошел просмотр в Барселону. Однако детям не разрешалось самим жить на базе, а родители не смогли переехать в Испанию. Тогда легендарный грузинский футболист Темури Кецбая посоветовал Цитаишвили академию киевского Динамо.

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Георгий хорошо себя проявил в Динамо, регулярно выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. В 2019 году стал чемпионом мира U-20 в сборной Украины, забив гол в финале.

Но, не дождавшись вызова в национальную команду Украины, принял грузинское гражданство.

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