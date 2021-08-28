Украинского чемпиона мира вызвали в сборную Грузии

Георгий Цитаишвили в форме сборной Грузии / Фото: Facebook

Сборная Грузии начала подготовку к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. 2 сентября команда сыграет с Косово, 5-го – с Испанией. А потом будет товарищеская встреча с Болгарией, 8 сентября.

Вызов в сборную Грузии получил и полузащитник одесского Черноморца Георгий Цитаишвили. Его впервые пригласили в национальную команду. Гражданство Грузии Цитаишвили получил лишь весной.

Георгий родился в Израиле, где на тот момент выступал его отец Климентий Цитаишвили. Начинал играть в футбол на Кипре. В 11 лет Георгий прошел просмотр в Барселону. Однако детям не разрешалось самим жить на базе, а родители не смогли переехать в Испанию. Тогда легендарный грузинский футболист Темури Кецбая посоветовал Цитаишвили академию киевского Динамо.

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Георгий хорошо себя проявил в Динамо, регулярно выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. В 2019 году стал чемпионом мира U-20 в сборной Украины, забив гол в финале.

Но, не дождавшись вызова в национальную команду Украины, принял грузинское гражданство.