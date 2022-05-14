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Ліверпуль --
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Вест Хем --
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Україна --
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Айнтрахт --
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Українського боксера жорстоко побили (відео)

Андрій Трофімов
14 травня, 19:48
Максим Продан ефектно відправив суперника в нокдаун, проте незабаром рефері довелося побоюватися за здоров'я українця

Максим Продан програв технічним нокаутом Ромеро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український боксер Максим Продан зазнав другої поспіль поразки на профі-рингу. Максим, хоч віднедавна і представляє Румунію, але на бій вийшов у синьо-жовтих шортах та під пісню "Українські отамани" Ярмака.

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Продан був явним фаворитом у поєдинку проти венесуельця Луїса Ромеро. І спочатку все складалося на його користь.

Наприкінці шостого раунду Продан ефектним ударом звалив Ромеро. Але той зумів піднятися на ноги та продовжити поєдинок.

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Максим відчув смак швидкої перемоги і трохи розслабився та пропустив потужну контратаку. Спочатку рефері змушений був відрахувати стоячий нокдаун Продану, а незабаром зупинив двобій, рятуючи від серйозних травм українця.

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