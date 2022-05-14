Украинского боксера жестоко избили (видео)

Максим Продан проиграл техническим нокаутом Ромеро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Максим Продан потерпел второе подряд поражение на профи-ринге. Максим, хоть с недавних пор и представляет Румынию, но на бой вышел в сине-желтых шортах и под песню "Українські отамани" Ярмака.

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Продан был явным фаворитом в поединке против венесуэльца Луиса Ромеро. И поначалу все складывалось в его пользу.

В конце шестого раунда Продан эффектным ударом свалил Ромеро. Но тот сумел подняться на ноги и продолжить поединок.

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Максим почувствовал вкус скорой победы и немного расслабился и пропустил мощную контратаку. Сначала рефери вынужден был отчислить стоячий нокдаун Продану, а вскоре остановил поединок, спасая от серьезных травм украинца.

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