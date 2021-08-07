Українсько-російські обійми на Олімпіаді: Магучіх і Ласіцкене закутали одна одну прапорами

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters
Після завершення змагань у стрибках у висоту на Іграх-2020 у Токіо бронзова українка Ярослава Магучіх привітала з золотом Марію Ласіцкене з ОКР.
Магучіх закутала росіянку прапором України, а та українку – прапором Олімпійського комітету Росії.
Відзначимо, що Ласіцкене не брала участі в Іграх 2016 в Ріо через санкції, накладені на Росію за махінації з допінгом.
При цьому спортсменка активно критикувала спортивну владу своєї країни за те, що через їхні допінгові схеми страждають невинуваті спортсмени з РФ.
"Керівники нашого спорту весь цей час захищають нас тільки на словах. Керівництво ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики) просто намагається залишитися при владі і зовсім не соромиться цього", – говорила Марія Ласіцкене
В Токіо-2020 через допінг-гріхи спортсмени з РФ виступають без гімну і національного прапора – як команда Олімпійського комітету Росії.
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