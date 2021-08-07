Українсько-російські обійми на Олімпіаді: Магучіх і Ласіцкене закутали одна одну прапорами

Українка Ярослава Магучіх в секторі для стрибків у висоту на Іграх у Токіо здобула бронзу, представниця Олімпійського комітету РФ Марія Ласіцкене – золото

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Після завершення змагань у стрибках у висоту на Іграх-2020 у Токіо бронзова українка Ярослава Магучіх привітала з золотом Марію Ласіцкене з ОКР.

Магучіх закутала росіянку прапором України, а та українку – прапором Олімпійського комітету Росії.

Відзначимо, що Ласіцкене не брала участі в Іграх 2016 в Ріо через санкції, накладені на Росію за махінації з допінгом.

При цьому спортсменка активно критикувала спортивну владу своєї країни за те, що через їхні допінгові схеми страждають невинуваті спортсмени з РФ.

"Керівники нашого спорту весь цей час захищають нас тільки на словах. Керівництво ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики) просто намагається залишитися при владі і зовсім не соромиться цього", – говорила Марія Ласіцкене

В Токіо-2020 через допінг-гріхи спортсмени з РФ виступають без гімну і національного прапора – як команда Олімпійського комітету Росії.