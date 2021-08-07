Украинско-российские объятия на Олимпиаде: Магучих и Ласицкене укутали друг друга флагами

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters
После завершения соревнований в прыжках в высоту на Играх-2020 в Токио бронзовая украинка Ярослава Магучих поздравила с золотом Марию Ласицкене из ОКР.
Магучих укутала россиянку флагом Украины, а та украинку – флагом Олимпийского комитета России.
Отметим, что Ласицкене не участвовала в Играх-2016 в Рио из-за санкций, наложенных на Россию за махинации с допингом.
При этом спортсменка активно критиковала спортивные власти своей страны за то, что из-за их допинговых схем страдают невиновные спортсмены из РФ.
"Руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах. Руководство ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) просто пытается остаться у власти и абсолютно не стесняется этого", – говорила Мария Ласицкене
В Токио-2020 из-за допинг-грехов спортсмены из РФ выступают без гимна и национального флага – как команда Олимпийского комитета России.
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