Украинско-российские объятия на Олимпиаде: Магучих и Ласицкене укутали друг друга флагами

Украинка Ярослава Магучих в секторе для прыжков в высоту на Играх в Токио добыла бронзу, представительница Олимпийского комитета РФ Мария Ласицкене – золото

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

После завершения соревнований в прыжках в высоту на Играх-2020 в Токио бронзовая украинка Ярослава Магучих поздравила с золотом Марию Ласицкене из ОКР.

Магучих укутала россиянку флагом Украины, а та украинку – флагом Олимпийского комитета России.

Отметим, что Ласицкене не участвовала в Играх-2016 в Рио из-за санкций, наложенных на Россию за махинации с допингом.

При этом спортсменка активно критиковала спортивные власти своей страны за то, что из-за их допинговых схем страдают невиновные спортсмены из РФ.

"Руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах. Руководство ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) просто пытается остаться у власти и абсолютно не стесняется этого", – говорила Мария Ласицкене

В Токио-2020 из-за допинг-грехов спортсмены из РФ выступают без гимна и национального флага – как команда Олимпийского комитета России.