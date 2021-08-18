17 серпня 22:00 Відео
Монако 0
Шахтар 1
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Український тренер творить історію! Клуб Вернидуба за крок від групи ЛЧ

Любомир Луканюк
18 серпня, 00:00
Тираспольський Шериф розгромив загребське Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів. Головним тренером молдовського клубу є українець Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб. Український тренер став головною сенсацією дня в Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів тираспольський Шериф на своєму полі розгромив загребське Динамо з рахунком – 3:0. Два голи забив Траоре, ще один м'яч на рахунку Коловоса.

Отже, молдавський клуб в кроці від історичної події – виходу в груповий етап Ліги чемпіонів. Раніше клуб чотири рази грав у групі Ліги Європи.

Нагадаємо, що з грудня минулого року головним тренером Шерифа є український фахівець Юрій Вернидуб.

Реклама

З листопада 2011 по травень 2019 року Юрій Вернидуб очолював Зорю. З луганчанами він двічі зіграв на груповому етапі Ліги Європи, а також вигравав бронзові медалі чемпіонату України.

Після цього в українця був період роботи в солігорському Шахтарі, який він покинув через сімейні обставини.

Нагадаємо, що став ближче до групи Лізі чемпіонів донецький Шахтар, який в гостях обіграв Монако.

Реклама