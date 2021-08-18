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Украинский тренер творит историю! Клуб Вернидуба в шаге от группы ЛЧ

Любомир Луканюк
18 августа, 00:00
Тираспольский Шериф разгромил загребское Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Главным тренером молдовского клуба является украинец Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб ранее долгое время тренировал Зарю / Фото: AFP

Во вторник в первом матче квалификации Лиги чемпионов тираспольский Шериф на своем поле разгромил загребское Динамо со счетом – 3:0. Два гола забил Траоре, еще один мяч на счету Коловоса.

Таким образом, молдавский клуб в шаге от исторического события – выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четырежды играл в группе Лиги Европы.

Напомним, что с декабря прошлого года главным тренером Шерифа является украинский специалист Юрий Вернидуб.

С ноября 2011 по май 2019 года Юрий Вернидуб возглавлял Зарю. С луганчанами он дважды сыграл на групповом этапе Лиги Европы, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины.

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Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images

После этого у украинца был период работы в солигорском Шахтере, который он покинул по семейным обстоятельствам.

Напомним, что стал ближе к группе Лиге чемпионов донецкий Шахтер, который в гостях обыграл Монако.

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