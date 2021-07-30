Український тренер розгромив росіян і приніс Японії "золото" Олімпіади

Під керівництвом харків'янина Олександра Горбачука японські шпажисти сенсаційно виграли олімпійський турнір, здолавши у фінальному поєдинку суперників з РФ

Олександр Горбачук і його збірна Японії / Фото: Reuters

Чоловіча збірна Японії з фехтування на шпагах виграла командний турнір, незважаючи на те, що мала найнижчий рейтинг у порівнянні з іншими суперниками і отримала право на участь лише завдяки статусу господарів Олімпіади. До цього грандіозного успіху її привів український фахівець – харків'янин Олександр Горбачук!

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Спочатку японські підопічні Олександра Горбачука створили диво в 1/4 фіналу, вирвавши перемогу у лідера світового рейтингу збірної Франції – 45:44. При цьому лідер японської збірної Коки Кано зумів витягнути останній бій 9:6, на який вийшов, коли японці поступалися 36:38.

У півфіналі японці виграли у збірної Південної Кореї – 45:38, а потім у фіналі здолали росіян (котрі через допінг-гріхи виступають під абревіатурою РОК) – 45:36.

Цікаво, що в 2019 році у взаєминах тренера Горбачука зі збірною Японії сталася криза – Олександр на етапі Кубка світу в Буенос-Айресі дав ляпаса одному зі своїх учнів, за що отримав шість місяців дискваліфікації.

Проте продовжив роботу з японцями – і зробив їх олімпійськими чемпіонами.

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Відзначимо, що як спортсмен Олександр Горбачук був чемпіоном України і Європи.