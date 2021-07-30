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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українка на Олімпіаді принесла медаль Азербайджану і розридалася

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 12:56
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30-річна дзюдоїстка Ірина Кіндзерська з Кам'янця-Подільського, виступаючи на Олімпійських іграх в Токіо під азербайджанським прапором, здобула бронзову нагороду
Кіндзерська розплакалася після "бронзи"
Кіндзерська розплакалася після "бронзи" / Фото: Reuters

Колишня українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська (в заміжжі Алієва) в поєдинку за "бронзу" Олімпіади в категорії понад 78 кг іппоном здолала китаянку Сю Шиян.

Це найвище досягнення в її кар'єрі – але, на жаль для нас, вже під прапором Азербайджану.

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Вигравши бронзовий поєдинок, Кіндзерська не стримувати емоції і на радощах розридалася.

Відзначимо, що Ірина Кіндзерська показала найкращий результат українських дзюдоїстів на Олімпіаді-2012 в Лондоні, де стала п'ятою. Під українським прапором вона також була чемпіонкою Європи серед молоді.

Але в 2017 році Кіндзерська прийняла громадянство Азербайджану.

"Особисто я був категорично проти такого переходу, але... Там вже питання стояло так: або вона переходить до Азербайджану або взагалі закінчує кар'єру", – розповідав "Сьогодні" тренер збірної України Віталій Дуброва

"Ірина вийшла заміж за азербайджанця. Вона дуже хотіла трохи заробити грошей. Фінансові умови там значно кращі"

Крос того, за словами тренера, у збірній України Кіндзерська мала багато конкуренток у своїй категорії і вважала, що в складі команди Азербайджану їй буде легше пробитися на Олімпіаду.

Пробилася. І в Токіо-2020 принесла Азербайжану "бронзу".

Нагадаємо, раніше українець приніс Росії медаль Олімпіади-2020 – на батьківщині його називали зрадником.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
16
4
7
27
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
13
10
33
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
5
14
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
15
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