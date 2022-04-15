Український спортсмен показав розгромлений будинок у Бучі. Він досі виступає за росіян

Будинок Іллі Мулярчука у Бучі рознесли орки

Буча стала одним із міст-героїв у війні Росії проти України. Передмістя Києва сильно постраждало від дій окупантів.

Більше того, після звільнення міста світ шокували знімки трупів та закатованих людей на вулицях. У цьому місті народився чемпіон останнього The International Ілля Yatoro Мулярчук.

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Восени минулого року він виграв чемпіонат світу з Dota 2 у складі російської команди Team Spirit. Нещодавно Мулярчук повернувся до звільненої Бучі і з жахом спостерігав за своїм розгромленим будинком.

Відео із приміщення Ілля виклав у Stories на своїй сторінці у Instagram. Весь будинок був перевернутий догори дном, телевізор та комп'ютер був розбитий. Зважаючи на все, фашисти шукали у приміщенні коштовності чи гроші.

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Зазначимо, що Мулярчук продовжує кері команди Team Spirit з Dota 2. Організація вивезла своїх співробітників із Росії та інших країн до Сербії. Крім того, Ілля одразу посів проукраїнську позицію. На своїй сторінці в Instagram він виклав червоно-чорний прапор, а також перерахував 40 тисяч гривень на допомогу ЗСУ.