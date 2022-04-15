Украинский спортсмен показал разгромленный дом в Буче. Он до сих пор выступает за россиян

Дом Ильи Мулярчука в Буче разнесли орки

Буча стала одним из городов-героев в войне России против Украины. Пригород Киева сильно пострадал от действий оккупантов.

Более того, после освобождения города мир шокировали снимки трупов и замученных людей на улицах. В этом городе родился чемпион последнего The International Илья Yatoro Мулярчук.

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Осенью прошлого года он выиграл чемпионат мира по Dota 2 в составе российской команды Team Spirit. Недавно Мулярчук вернулся в освобожденную Бучу и с ужасом наблюдал за своим разгромленным домом.

Видео из помещения Илья выложил в Stories на своей страничке в Instagram. Весь дом был перевернут вверх дном, телевизор и компьютер был разбит. Судя по всему, фашисты искали в помещении драгоценности или деньги.

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Отметим, что Мулярчук продолжает кэрри команды Team Spirit по Dota 2. Организация вывезла своих сотрудников из России и других стран в Сербию. Кроме того, Илья сразу занял проукраинскую позицию. На своей страничке в Instagram он выложил красно-черный флаг, а также перечислил 40 тысяч гривен на помощь ВСУ.