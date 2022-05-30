Український пілот-дрифтер загинув від російської ракети

Евгений Перепелица

Вранці 17 травня російсько-фашистські війська завдали ракетних ударів по навчальному центру ЗСУ у селищі Десна у Чернігівській області. Під завалами загинуло 87 людей.

Серед загиблих виявився український спортсмен Євген Перепелиця, повідомляє Міністерство молоді та спорту України. 24-річний Перепелиця був членом кількох автоклубів Полтави, озвучував чемпіонати України з дрифту, а після переїзду до Києва працював у компанії BroDrift на посаді детейлера.

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Євген Перепелиця мав стати частиною команди пілотів-дрифтерів BroDrift, але у квітні він пішов захищати Україну.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинули два чемпіони України з кікбоксингу. Окупанти забрали життя у Назара Макаренка та Олександра Фештриги.