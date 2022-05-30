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Данія --
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Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
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Український пілот-дрифтер загинув від російської ракети

Сергій Шаховець
30 травня, 14:20
Внаслідок ракетного обстрілу навчального центру Десна загинув український спортсмен Євген Перепелиця

Евгений Перепелица

Вранці 17 травня російсько-фашистські війська завдали ракетних ударів по навчальному центру ЗСУ у селищі Десна у Чернігівській області. Під завалами загинуло 87 людей.

Серед загиблих виявився український спортсмен Євген Перепелиця, повідомляє Міністерство молоді та спорту України. 24-річний Перепелиця був членом кількох автоклубів Полтави, озвучував чемпіонати України з дрифту, а після переїзду до Києва працював у компанії BroDrift на посаді детейлера.

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Євген Перепелиця мав стати частиною команди пілотів-дрифтерів BroDrift, але у квітні він пішов захищати Україну.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинули два чемпіони України з кікбоксингу. Окупанти забрали життя у Назара Макаренка та Олександра Фештриги.

Назар Макаренко і Олександр Фештрига / Фото: Колаж: Сьогодні