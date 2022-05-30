1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Украинский пилот-дрифтер погиб от российской ракеты

Сергей Шаховец
30 мая, 14:20
В результате ракетного обстрела учебного центра Десна погиб украинский спортсмен Евгений Перепелица

Евгений Перепелица

Утром 17 мая российско-фашистские войска нанесли ракетные удары по учебному центру ВСУ в поселке Десна в Черниговской области. Под завалами погибло 87 человек.

В числе погибших оказался украинский спортсмен Евгений Перепелица, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины. 24-летний Перепелица был членом нескольких автоклубов Полтавы, озвучивал чемпионаты Украины по дрифту, а после переезда в Киев работал в компании BroDrift в должности детейлера.

Реклама

Евгений Перепелица должен был стать частью команды пилотов-дрифтеров BroDrift, но в апреле он пошел защищать Украину.

Ранее мы сообщали, что на фронте погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу. Оккупанты забрали жизнь у Назара Макаренко и Александра Фештрыги.

Назар Макаренко и Александр Фештрыга / Фото: Коллаж: Сегодня