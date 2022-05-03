Український нокаут! Юні боксери здобули 15 медалей престижного турніру

/ Фото: Федерація боксу України, Колаж: Сьогодні

У Німеччині завершився великий дитячий турнір із боксу Кубок Балтійського моря. Свою чергову перемогу у кар'єрі здобула юна чемпіонка Європи з боксу Кіра Макогоненка. Завдяки своєму гарному виступу та золоту у ваговій категорії до 48 кг, харків'янку визнали найкращою дівчиною-боксером змагань.

Кіра Макогоненко перемогла на Кубку Балтійського моря / Фото: Колаж: Сьогодні

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Окрім Кіри Макогоненка (48 кг), українці вибороли ще 6 золотих нагород. Перемоги у своїх категоріях святкували: Софія Лягоцька (42 кг), Вікторія Росецька (54 кг), Ілля Старик (46 кг), Тимофій Сидорук (50 кг), Іван Безуглий (60 кг), Іван Пітек (66 кг).

Також Україна здобула ще одну срібну медаль та 7 бронзових нагород.

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Ті, хто зміг вибратися з окупації, продовжують заявляти про Україну на міжнародних турнірах. Інші продовжують вести запеклі бої за своє життя. Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, розповіла жахливу історію з дітьми у блокадному Маріуполі.