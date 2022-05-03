Украинский нокаут! Юные боксеры завоевали 15 медалей престижного турнира

Юные украинские боксеры завоевали 15 медалей / Фото: Федерация бокса Украины, Коллаж: Сегодня

В Германии завершился крупный детский турнир по боксу Кубок Балтийского моря. Свою очередную победу в карьере завоевала юная чемпионка Европы по боксу Кира Макогоненко. Благодаря своему красивому выступлению и золоту в весовой категории до 48 кг, харьковчанку признали лучшей девушкой-боксером соревнований.

Кира Макогоненко победила на Кубке Балтийского моря / Фото: Коллаж: Сегодня

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Кроме Киры Макогоненко (48 кг), украинцы завоевали еще 6 золотых наград. Победы в своих категориях праздновали: София Лягоцкая (42 кг), Виктория Росецкая (54 кг), Илья Старик (46 кг), Тимофей Сидорук (50 кг), Иван Безуглый (60 кг), Иван Питек (66 кг).

Также Украина добыла еще одну серебряную медаль и 7 бронзовых наград.

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Те кто смог выбраться из оккупации, продолжают заявлять об Украине на международных турнирах. Другие же продолжают вести ожесточенные бои за свою жизнь. Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, рассказала жуткую историю с детьми в блокадном Мариуполе.