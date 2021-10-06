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Український Крим на емблемі Євро-2024: реакція Росії

Андрій Трофімов
6 жовтня, 13:00
Росіян бомбить від того, що анексований ними півострів на логотипі наступного футбольного чемпіонату Європи зображений синьо-жовтим

Депутат Держдуми РФ навісніє від емблеми Євро-2024 / Фото: UEFA.com

У країні-агресорі знову пригорає.

Причина – на логотипі футбольного Євро-2024, фінальна частина якого відбудеться в Німеччині, Крим зображений частиною України.

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"На жаль, русофобські настрої дісталися УЄФА, – заявив виданню Чемпионат депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев. – Шановна футбольна організація нехтує думкою громадян Криму, які давно зробили свій вибір. Два варіанти: або це зроблено через незнання, що малоймовірно, або вони просто не хочуть сваритися з Україною. Ви ж знаєте, як наші сусіди починають нервувати в подібній ситуації".

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев / Фото: РІА Новини

"На місці РФС підготував би лист з поясненням ситуації".

"Якщо футбольні чиновники не знають, що Крим є територією Росії, отже, треба поставити їх до відома. Може, вони по-старому живуть і не читають новини? Або погано знають історію? Адже з моменту приєднання минуло сім років!" – додав Свищев.

Зазначимо, що в УЄФА не повторили прокол Міжнародного олімпійського комітету, який перед Іграми-2020 у Токіо на інтерактивній мапі світу відрізав Крим від України, і лише після скандалу повернув його назад, пояснивши все "прикрою помилкою провайдера".

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Окупація Криму Росією

  • Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. Зокрема "кримський референдум" не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.
  • Своєю чергою Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

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