Депутат Держдуми РФ навісніє від емблеми Євро-2024 / Фото: UEFA.com

У країні-агресорі знову пригорає.

Причина – на логотипі футбольного Євро-2024, фінальна частина якого відбудеться в Німеччині, Крим зображений частиною України.

Реклама

"На жаль, русофобські настрої дісталися УЄФА, – заявив виданню Чемпионат депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев. – Шановна футбольна організація нехтує думкою громадян Криму, які давно зробили свій вибір. Два варіанти: або це зроблено через незнання, що малоймовірно, або вони просто не хочуть сваритися з Україною. Ви ж знаєте, як наші сусіди починають нервувати в подібній ситуації".

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев / Фото: РІА Новини

"На місці РФС підготував би лист з поясненням ситуації".

"Якщо футбольні чиновники не знають, що Крим є територією Росії, отже, треба поставити їх до відома. Може, вони по-старому живуть і не читають новини? Або погано знають історію? Адже з моменту приєднання минуло сім років!" – додав Свищев.

Зазначимо, що в УЄФА не повторили прокол Міжнародного олімпійського комітету, який перед Іграми-2020 у Токіо на інтерактивній мапі світу відрізав Крим від України, і лише після скандалу повернув його назад, пояснивши все "прикрою помилкою провайдера".

Реклама

Окупація Криму Росією