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Украинский Крым на эмблеме Евро-2024: реакция России

Андрей Трофимов
6 октября, 13:00
Россиян бомбит от того, что аннексированный ими полуостров на логотипе следующего футбольного чемпионата Европы изображен сине-желтым

Депутат Госдумы РФ в бешенстве от лого Евро-2024 / Фото: UEFA.com

В стране-агрессоре снова пригорает.

Причина – на логотипе футбольного Евро-2024, финальная часть которого пройдет в Германии, Крым изображен частью Украины.

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"К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА, – заявил Чемпионату депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев. – Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации".

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев / Фото: РИА Новости

"На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации".

"Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!" – добавил Свищев.

Отметим, что в УЕФА не повторили прокол Международного олимпийского комитета, который перед Играми-2020 в Токио на интерактивной карте мира отрезал Крым от Украины, и лишь после скандала вернул его назад, объяснив все "досадной ошибкой провайдера".

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Оккупация Крыма Россией

  • Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
  • В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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