Український клуб представив нову форму за допомогою напівголої красуні

Оригінальна презентація форми клубу Другої ліги / Фото: Instagram
Напівгола красуня в формі ЛНЗ провела ефектну фотосесію в полі пшениці на тлі заходу.
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Футбольні команди частенько видумують оригінальний сценарій для презентації своєї форми, але черкаський клуб переплюнув всіх. У всякому разі, в Україні!
"Представляємо новий комплект форми на сезон 2021/2022. Він повністю білого кольору з квітами та елементами клубу", – йдеться в повідомленні клубу на офіційному сайті.
Клуб ЛНЗ був заснований в 2006 році, а до 2017 клуб грав в чемпіонаті і кубку Черкаської області.
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ЛНЗ є володарем Кубка України (2018, 2021) і бронзовим призером чемпіонату України (2019, 2020) серед любителів.
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