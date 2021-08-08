Украинский клуб представил новую форму с помощью полуголой красотки

Клуб второй лиги Украины ЛНЗ из Черкасс оригинально представил комплект формы на новый сезон. Экипировку команды презентовала очаровательная девушка

Оригинальная презентация формы клуба Второй лиги / Фото: Instagram

Полуголая красотка в форме ЛНЗ провела эффектную фотосессию в поле пшеницы на фоне заката.

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Футбольные команды частенько выдумывают оригинальный сценарий для презентации своей формы, но черкасский клуб переплюнул всех. Во всяком случае, в Украине!

"Представляем новый комплект формы на сезон 2021/2022. Он полностью белого цвета с цветами и элементами клуба", – говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Клуб ЛНЗ был основан в 2006 году, а до 2017 клуб играл в чемпионате и кубке Черкасской области.

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ЛНЗ является обладателем Кубка Украины (2018, 2021) и бронзовым призером чемпионата Украины (2019, 2020) среди любителей.