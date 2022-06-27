Український канадець став найціннішим гравцем Кубка Стенлі

Захисник Колорадо Евеланш Кейл Макар має українське коріння / Фото: Reuters

Минулої неділі Колорадо Евеланш став володарем Кубка Стенлі. У шостому матчі фінальної серії "Лавини" обіграли Тампу-Бей із рахунком 2:1.

Приз найціннішого гравця плей-оф (MVP) отримав захисник Евеланш Кейл Макар. 23-річний хокеїст за двадцять матчів набрав 29 очок (8+21). Тим самим Кейл встановив рекорд за балами серед захисників за один плей-оф у XXI столітті.

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За всю історію більше набирали всього 3 захисники – рекордсмен Пол Коффі (37 у 18 матчах у 1985 році), Браян Ліч (34 у 23 у 1994 році), Ел Маккініс (31 у 22, у 1989 році).

"Для мене все виглядає сюрреалістично. У дитинстві я мав постери з великими гравцями минулого, а зараз я серед них", – поділився емоціями хокеїст у коментарі NHL.

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Зазначимо, що Кейлі Макар має українське походження. Бабуся та дідусь хокеїста по батьківській лінії були українцями, які мешкають недалеко від Калгарі. Його батько Гері виріс в українській родині. Відомий канадський хокеїст Том Лесяк є двоюрідним братом Гері – батька Кейлі.