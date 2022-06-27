Украинский канадец стал самым ценным игроком Кубка Стэнли

Защитник Колорадо Эвеланш Кейл Макар имеет украинские корни / Фото: Reuters

В минувшее воскресенье Колорадо Эвеланш стал обладателем Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии "Лавины" обыграли Тампу-Бэй со счетом 2:1.

Приз самого ценного игрока плей-офф (MVP) получил защитник Эвеланш Кейл Макар. 23-летний хоккеист за двадцать матчей набрал 29 очков (8+21). Тем самым Кейл установил рекорд по баллам среди защитников за один плей-офф в XXI веке.

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За всю историю больше набирали всего 3 защитника – рекордсмен Пол Коффи (37 в 18 матчах в 1985 году), Брайан Лич (34 в 23 в 1994 году), Эл Маккинис (31 в 22, в 1989 году).

"Для меня все выглядит сюрреалистично. В детстве у меня были постеры с большими игроками прошлого, а сейчас я среди них", – поделился эмоциями хоккеист в комментарии NHL.

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Отметим, что Кейли Макар имеет украинское происхождение. Бабушка и дедушка хоккеиста по отцовской линии были украинцами, проживающими недалеко от Калгари. Его отец Гэри вырос в украинской семье. Известный канадский хоккеист Том Лесяк является двоюродным братом Гэри – отца Кейли.